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Вторник, 17 августа, 2021
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Менеджер МакSим рассказала, где продолжит лечение певица

7info
Менеджер МакSим рассказала, где продолжит лечение певица
Фото: @maksimartist
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Певица МакSим (Марина Максимова) останется дома после выписки из больницы. Об этом ТАСС сообщила её менеджер Маргарита Соколова.

В понедельник, 16 августа, Telegram-канал Mash заявил, что ближайшие три недели пациентка проведёт в реабилитационном центре в Подмосковье.

Соколова рассказала, что специалисты приезжают к певице домой, проводятся все необходимые реабилитационные процедуры. 23 августа МакSим снимут швы, оставшиеся после пребывания в реанимации.

В больнице артистка провела почти два месяца, большую часть времени — в медикаментозной коме. Выписали певицу 13 августа. Анализ на коронавирус был отрицательный.

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