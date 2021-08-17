Менеджер МакSим рассказала, где продолжит лечение певица

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Певица МакSим (Марина Максимова) останется дома после выписки из больницы. Об этом ТАСС сообщила её менеджер Маргарита Соколова.

В понедельник, 16 августа, Telegram-канал Mash заявил, что ближайшие три недели пациентка проведёт в реабилитационном центре в Подмосковье.

Соколова рассказала, что специалисты приезжают к певице домой, проводятся все необходимые реабилитационные процедуры. 23 августа МакSим снимут швы, оставшиеся после пребывания в реанимации.

В больнице артистка провела почти два месяца, большую часть времени — в медикаментозной коме. Выписали певицу 13 августа. Анализ на коронавирус был отрицательный.