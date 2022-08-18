Медучреждения Рязанской области мобилизованы из-за природных пожаров

Все медицинские учреждения Рязанской области мобилизованы в связи с природными пожарами в регионе, сообщил исполняющий обязанности регионального министра здравоохранения Владимир Хоминец.

В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани наблюдается смог и запах гари, такие же явления второй день фиксируются в Москве.