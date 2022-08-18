7info

Медучреждения Рязанской области мобилизованы из-за природных пожаров

People фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Все медицинские учреждения Рязанской области мобилизованы в связи с природными пожарами в регионе, сообщил исполняющий обязанности регионального министра здравоохранения Владимир Хоминец.

В среду временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков информировал, что в регионе действует пять очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Утром в четверг он сообщил, что сохраняется три очага общей площадью 181 гектар. В Рязани наблюдается смог и запах гари, такие же явления второй день фиксируются в Москве.

«К сожалению, на территории нашей области сохраняются природные пожары. Регион при поддержке правительства Москвы продолжает бороться со стихией, штаб во главе с врио губернатора Павлом Малковым работает круглосуточно. На месте дежурят кареты скорой помощи, все медицинские учреждения мобилизованы», — написал Хоминец в своем Telegram-канале.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7