Медик предупредил о «глазном» симптоме омикрона

На заражение омикрон-штаммом коронавируса может указывать наличие конъюнктивита, пишет издание Daily Express со ссылкой на слова врача Нины Аслам.

По ее словам, появление такого симптома наиболее свойственно пациентам, переносящим заболевание в бессимптомной форме.

Аслам уточнила, что другим необычным признаком омикрона может быть воспаление слизистой оболочки глаза.

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Врач заключила, что только половина людей, которые заразились новым штаммом столкнулись с типичными для COVID-19 признаками: лихорадкой, кашлем и потерей обоняния.