Медицинская сестра по физиотерапии в коммерческих клиниках Рязани может получать до 52 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра по физиотерапии» в коммерческих клиниках Рязани.

Наиболее востребованы на рынке труда медицинские сестры по физиотерапии со стажем от 2 лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум для медсестры по физиотерапии в Москве составляет 90 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80 тыс. руб., в Рязани — 52 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет, по данным SuperJob, 32 тыс. рублей.

Город (I). Зарплатный диапазон, Net (II), fix (III), руб. в месяц. Среднерыночная заработная плата (IV).

I II III IV Москва 35000—40000 40000—50000 50000—60000 60000—90000 55000 Санкт-Петербург 32000—37000 37000—45000 45000—55000 55000—80000 50000 Архангельск 20000—22000 22000—27000 27000—32000 32000—50000 30000 Астрахань 17000—20000 20000—25000 25000—30000 30000—43000 25000 Белгород 20000—22000 22000—27000 27000—32000 32000—48000 30000 Владивосток 27000—30000 30000—38000 38000—45000 45000—68000 40000 Волгоград 18000—22000 22000—25000 25000—30000 30000—47000 30000 Воронеж 20000—23000 23000—30000 30000—35000 35000—50000 32000 Екатеринбург 23000—27000 27000—35000 35000—40000 40000—60000 37000 Казань 20000—22000 22000—28000 28000—35000 35000—50000 35000 Кемерово 20000—22000 22000—27000 27000—32000 32000—48000 30000 Краснодар 22000—25000 25000—32000 32000—38000 38000—58000 35000 Красноярск 20000—23000 23000—30000 30000—35000 35000—52000 32000 Набережные Челны 20000—22000 22000—27000 27000—32000 32000—48000 30000 Нижний Новгород 20000—22000 22000—28000 28000—35000 35000—50000 30000 Новосибирск 20000—25000 25000—30000 30000—35000 35000—55000 33000 Омск 20000—22000 22000—27000 27000—32000 32000—48000 30000 Оренбург 17000—18000 18000—23000 23000—27000 27000—40000 25000 Пермь 20000—22000 22000—28000 28000—33000 33000—50000 30000 Псков 20000—22000 22000—28000 28000—33000 33000—50000 30000 Ростов-на-Дону 22000—25000 25000—30000 30000—37000 37000—55000 35000 Рязань 20000—23000 23000—30000 30000—35000 35000—52000 32000 Самара 20000—22000 22000—28000 28000—35000 35000—50000 30000 Смоленск 20000—22000 22000—28000 28000—33000 33000—50000 30000 Сочи 25000—30000 30000—37000 37000—45000 45000—60000 40000 Тверь 22000—25000 25000—30000 30000—37000 37000—55000 35000 Уфа 20000—22000 22000—27000 27000—32000 32000—48000 30000 Хабаровск 25000—30000 30000—35000 35000—43000 43000—65000 40000 Челябинск 20000—23000 23000—30000 30000—35000 35000—52000 32000 Ярославль 20000—23000 23000—30000 30000—35000 35000—50000 30000

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