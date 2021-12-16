Медицинская сестра по физиотерапии в коммерческих клиниках Рязани может получать до 52 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра по физиотерапии» в коммерческих клиниках Рязани.
Наиболее востребованы на рынке труда медицинские сестры по физиотерапии со стажем от 2 лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум для медсестры по физиотерапии в Москве составляет 90 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80 тыс. руб., в Рязани — 52 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет, по данным SuperJob, 32 тыс. рублей.
Город (I). Зарплатный диапазон, Net (II), fix (III), руб. в месяц. Среднерыночная заработная плата (IV).
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|35000—40000
|40000—50000
|50000—60000
|60000—90000
|55000
|Санкт-Петербург
|32000—37000
|37000—45000
|45000—55000
|55000—80000
|50000
|Архангельск
|20000—22000
|22000—27000
|27000—32000
|32000—50000
|30000
|Астрахань
|17000—20000
|20000—25000
|25000—30000
|30000—43000
|25000
|Белгород
|20000—22000
|22000—27000
|27000—32000
|32000—48000
|30000
|Владивосток
|27000—30000
|30000—38000
|38000—45000
|45000—68000
|40000
|Волгоград
|18000—22000
|22000—25000
|25000—30000
|30000—47000
|30000
|Воронеж
|20000—23000
|23000—30000
|30000—35000
|35000—50000
|32000
|Екатеринбург
|23000—27000
|27000—35000
|35000—40000
|40000—60000
|37000
|Казань
|20000—22000
|22000—28000
|28000—35000
|35000—50000
|35000
|Кемерово
|20000—22000
|22000—27000
|27000—32000
|32000—48000
|30000
|Краснодар
|22000—25000
|25000—32000
|32000—38000
|38000—58000
|35000
|Красноярск
|20000—23000
|23000—30000
|30000—35000
|35000—52000
|32000
|Набережные Челны
|20000—22000
|22000—27000
|27000—32000
|32000—48000
|30000
|Нижний Новгород
|20000—22000
|22000—28000
|28000—35000
|35000—50000
|30000
|Новосибирск
|20000—25000
|25000—30000
|30000—35000
|35000—55000
|33000
|Омск
|20000—22000
|22000—27000
|27000—32000
|32000—48000
|30000
|Оренбург
|17000—18000
|18000—23000
|23000—27000
|27000—40000
|25000
|Пермь
|20000—22000
|22000—28000
|28000—33000
|33000—50000
|30000
|Псков
|20000—22000
|22000—28000
|28000—33000
|33000—50000
|30000
|Ростов-на-Дону
|22000—25000
|25000—30000
|30000—37000
|37000—55000
|35000
|Рязань
|20000—23000
|23000—30000
|30000—35000
|35000—52000
|32000
|Самара
|20000—22000
|22000—28000
|28000—35000
|35000—50000
|30000
|Смоленск
|20000—22000
|22000—28000
|28000—33000
|33000—50000
|30000
|Сочи
|25000—30000
|30000—37000
|37000—45000
|45000—60000
|40000
|Тверь
|22000—25000
|25000—30000
|30000—37000
|37000—55000
|35000
|Уфа
|20000—22000
|22000—27000
|27000—32000
|32000—48000
|30000
|Хабаровск
|25000—30000
|30000—35000
|35000—43000
|43000—65000
|40000
|Челябинск
|20000—23000
|23000—30000
|30000—35000
|35000—52000
|32000
|Ярославль
|20000—23000
|23000—30000
|30000—35000
|35000—50000
|30000
Портрет соискателя
|42 года
|Средний возраст
|99%
|Женщины
|19%
|Имеют высшее образование
|16%
|Готовы к переезду
|48%
|На момент размещения резюме не имели работы
|6,7 года
|Средний срок работы на последнем месте