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Четверг, 16 декабря, 2021
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Медицинская сестра по физиотерапии в коммерческих клиниках Рязани может получать до 52 тыс. рублей

7info
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в декабре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинская сестра по физиотерапии» в коммерческих клиниках Рязани.

Наиболее востребованы на рынке труда медицинские сестры по физиотерапии со стажем от 2 лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум для медсестры по физиотерапии в Москве составляет 90 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80 тыс. руб., в Рязани — 52 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет, по данным SuperJob, 32 тыс. рублей.

Город (I). Зарплатный диапазон, Net (II), fix (III), руб. в месяц. Среднерыночная заработная плата (IV).

IIIIIIIV
Москва35000—4000040000—5000050000—6000060000—9000055000
Санкт-Петербург32000—3700037000—4500045000—5500055000—8000050000
Архангельск20000—2200022000—2700027000—3200032000—5000030000
Астрахань17000—2000020000—2500025000—3000030000—4300025000
Белгород20000—2200022000—2700027000—3200032000—4800030000
Владивосток27000—3000030000—3800038000—4500045000—6800040000
Волгоград18000—2200022000—2500025000—3000030000—4700030000
Воронеж20000—2300023000—3000030000—3500035000—5000032000
Екатеринбург23000—2700027000—3500035000—4000040000—6000037000
Казань20000—2200022000—2800028000—3500035000—5000035000
Кемерово20000—2200022000—2700027000—3200032000—4800030000
Краснодар22000—2500025000—3200032000—3800038000—5800035000
Красноярск20000—2300023000—3000030000—3500035000—5200032000
Набережные Челны20000—2200022000—2700027000—3200032000—4800030000
Нижний Новгород20000—2200022000—2800028000—3500035000—5000030000
Новосибирск20000—2500025000—3000030000—3500035000—5500033000
Омск20000—2200022000—2700027000—3200032000—4800030000
Оренбург17000—1800018000—2300023000—2700027000—4000025000
Пермь20000—2200022000—2800028000—3300033000—5000030000
Псков20000—2200022000—2800028000—3300033000—5000030000
Ростов-на-Дону22000—2500025000—3000030000—3700037000—5500035000
Рязань20000—2300023000—3000030000—3500035000—5200032000
Самара20000—2200022000—2800028000—3500035000—5000030000
Смоленск20000—2200022000—2800028000—3300033000—5000030000
Сочи25000—3000030000—3700037000—4500045000—6000040000
Тверь22000—2500025000—3000030000—3700037000—5500035000
Уфа20000—2200022000—2700027000—3200032000—4800030000
Хабаровск25000—3000030000—3500035000—4300043000—6500040000
Челябинск20000—2300023000—3000030000—3500035000—5200032000
Ярославль20000—2300023000—3000030000—3500035000—5000030000
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Портрет соискателя

42 годаСредний возраст
99%Женщины
19%Имеют высшее образование
16%Готовы к переезду
48%На момент размещения резюме не имели работы
6,7 годаСредний срок работы на последнем месте

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