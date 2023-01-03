Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

МЧС: Половина пожаров в новогодние праздники в России возникает из-за неосторожного обращения с огнём

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Каждый второй пожар во время новогодних праздников в России происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, по этой причине случаются 53% от общего числа загораний.

«Неосторожное обращение с огнём» – это множество ситуаций, начиная от зажигания бенгальских огней в помещении заканчивая курением в постели, – отметили в чрезвычайном ведомстве.

Бывает, что в предновогодней суете хозяйки не выключают плиту, а дети, оставшиеся без присмотра, играют с опасными предметами. Кроме того, риск представляют и новогодние украшения, которые изготовлены, как правило, из легко воспламеняющихся материалов.

В главке МЧС по Рязанской области напомнили правила, которые помогут избежать несчастья в праздничные дни:

— не оставляйте маленьких детей без присмотра;

— используйте пиротехнику только вне дома и с особой осторожностью;

— перед выходом из дома проверьте, выключены ли газовые и отопительные приборы, гирлянды и свечи.

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