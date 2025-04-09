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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области
Общество

МЧС назвало самые опасные участки дороги для летней резины в Рязанской области

Анастасия Мериакри

МЧС назвало самые опасные участки дороги для летней резины в Рязанской области. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

Особое внимание водителям необходимо уделить на 6 наиболее опасных участках федеральных трасс М-5 и Р-22 общей протяжённостью 89 км. На Р-132 опасных участков нет.

Аварийная ситуация в связи со сложившимися погодными условиями и заменой зимней резины на летнюю складывается на дорогах:

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— Рыбновский район с 170 по 174 км;
— г. Рязань с 180 по 200 км;
— Спасский район с 230 по 250 км;
— Шиловский район с 280 по 295 км;

Трасса Р-22 «Каспий»:
— Михайловский район с 200 по 215 км;
— Скопинский район с 255 по 270 км. 

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