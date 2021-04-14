Мажор Шарыго выстрелил девушке в ухо, потому что ему «все можно»

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Мажор Александр Шарыго выстрелил своей знакомой в ухо. Такой поступок он объяснил тем, что ему «все можно». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло еще 7 марта. В квартиру к парню пришла Виктория со своей подругой. Там они планировали отметить 8 марта.

В какой-то момент парень схватил пистолет и начал им размахивать перед гостями. При этом он говорил, что он «крутой, ему все можно, даже стрелять». Представитель «золотой молодежи» несколько раз приставлял пистолет к голове девушки, а в какой-то момент выстрелил. У пострадавшей сразу перестало слышать ухо, и из раны пошла кровь. Она спешно покинула квартиру и обратилась к медикам.

Парня задержали спустя месяц — 13 апреля. Против него возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью и отпустили под подписку о невыезде.

Александр Шарыго — сын московского бизнесмена Константина Шарыго. По данным РЕН ТВ, молодой человек в 2016 году был подозреваемом по делу об изнасиловании модели Анны Лисовской-Медведевой. Юноша даже побыл некоторое время в СИЗО, однако после получения подписки о невыезде тут же скрылся в Париже. После Шарыго задерживали на границе с Белоруссией в состоянии алкогольного опьянения и с «грузом» наркотиков.