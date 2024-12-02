Маткапитал в 2025 году составит 676 398 рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы. Из него следует, что материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%, это составит 676 398 руб. на первого ребенка. Сообщает РБК.

В 2026 году материнский капитал увеличится еще на 4,5% и достигнет 706 836 руб., в 2027-м — еще на 4%, до 735 109 руб. Эти суммы предусмотрены для семей с одним ребенком, родившимся с 1 января 2020 года, либо если все дети родились до 2020 года.

Если второй и последующие дети рождены или усыновлены с 1 января 2020 года и семья ранее не получала маткапитал, выплата в 2025 году составит 893 835 руб., в 2026 году — 934 058 руб., в 2027 году — 971 420 руб.

Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года. «Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — еще на 202 тыс. руб. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го», — сказал глава государства.

Индексация произойдет с 1 февраля 2025 года.