Мать, оставившую двоих детей на морозе в овраге, будут судить в Саратовской области

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы саратовского села, оставившей двоих детей на морозе в овраге, один из которых погиб, сообщает в пятницу СУСК по региону.

Днем 22 декабря прошлого года в овраге в селе Прокудино Аткарского района пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат были обнаружены без верхней одежды. По данным прокуратуры, дети были без сознания, мальчик скончался, а девочка выжила, но находилась в реанимации.

По данным СК, детей в овраге бросила 43-летняя мать. По версии следствия, рассердившись из-за непослушания, она с помощью полиэтиленового пакета, веревки и шарфа душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс. Суд арестовал ее по обвинению в убийстве с особой жестокостью и покушении. По информации следователей, женщина раскаялась в содеянном.

«Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Аткарского района, обвиняемой в совершении преступлений в отношении своих детей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти мальчика стало удушье, а девочке был причинен тяжкий вред здоровью.