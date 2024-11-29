Мастер-классы, гармонь и волшебные кошки! Афиша мероприятий Рязани на выходные 30 ноября – 1 декабря 

На этих выходных мы плавно завершаем осенний сезон и переходим в режим тотального ожидания грядущего Нового года. Как ни странно, и все те мероприятия, что ждут своих гостей в следующие два дня, пронизаны в той или иной степени неким волшебством. Для рязанцев от мала до велика найдутся шоу и активности на любой вкус, так что давайте изучим подробнее!

30 ноября, суббота

Художественная выставка «Во славу земли Рязанской», Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина – директор Музея К.Э. Циолковского в селе Ижевское Николай Медведков делится своими работами, среди которых портреты жителей знаменитого села, пейзажи, фотографии и рукописные иконы до 28 декабря включительно. В них автор призывает всех талантливых людей к поиску новых, ненаписанных ранее сюжетов.

Мастер-классы, Рязанская ВДНХ – сразу несколько оных ждет гостей в павильоне №23 – в 13:00, 16:00 и 18:30. Первым Александр Пересыпкин из РЗН_ИВА проведет мастер-класс по плетению тарелки в стиле ZARZO (записаться: https://forms.gle/TEPrWN2g3RXeT6yY7). Затем еще два бесплатных мастер-класса с лекциями о вышивке в технике «Кадомский вениз» и по Михайловскому кружеву от Высшей школы народных искусств проведут с 16:00 до 18:00 лекторы Светлана Анисина и Елизавета Вербенкина (форма для записи: https://forms.gle/Qq4TNqcFTruZvMd58). Довершит насыщенный день с 18:30 до 20:00 мастер-класс по керамике от «АртКачалки» по ручной лепке елочной игрушки (форма для записи: https://forms.gle/arqYHVR7j6ziKuHk9).

Концерт «Играй, рязанская гармонь!» (12+), Муниципальный культурный центр – коллектив под руководством Артёма Аникина, постоянный участник городских и областных праздников, исполнит авторские песни, фольклорные композиции, русские народные песни и частушки. Гости мероприятия услышат известные песни клуба и новые, сюрпризные композиции. Гостями мероприятия будут фольклорные коллективы Рязанской области. Входные билеты приобретаются в кассе учреждения.

1 декабря, воскресенье

«Волшебные кошки» (0+), Муниципальный культурный центр – единственный в мире Театр кошек и Юрий Куклачёв покажут на рязанской сцене спектакль Владимира Куклачева «Волшебные кошки», зрелищно соединяющий в себе балетные номера и трюки с кошками. Совсем юных зрителей постановка научит доброте и заботе о братьях наших меньших, а вот взрослым подарит долю позитива и веры в лучшее. Покупка билетов доступна на сайте МКЦ.

«Песня пусть начинается» (6+), ДК «Приокский» – с 16:00 программой женского академического хора смогут насладиться все желающие, ибо вход свободный. Произведения советских и зарубежных композиторов разных лет исполнит хор и солисты Татьяна Петровичева, Александр Горбенко, Александр Рощина и Людмила Суляева.

Лейтмотивом концерта станут слова песни Евгения Мартынова на стихи Роберта Рождественского «Встреча друзей».