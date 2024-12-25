Массовое отключение воды ждет рязанцев сегодня ночью. В связи с ремонтными работами на водопроводе 25 декабря в 21:00 отключат воду на 10 улицах города. Об этом сообщает администрация Рязани.

Работы продлятся до 06:00 26 декабря. Воды не будет по следующим адресам:

ул. Верхняя, д. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 корп.1, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23стр.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 70, 72, 50(магазин Апельсин);

ул. Зубковой, д. 1, 2а (МБДОУ Детский сад №121), 2, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 4, 4 корп. 2 (МБУ СШОР Юпитер), 4 корп.2, 4а (МБДОУ Детский сад №118), 5, 5 корп.1, 6, 6а, 6б, 6б (МБУ СШОР Юпитер), 10а, 10б, 10в, 12, 12 корп. 1 (ГАУ РО ЦСП Академия тенниса им. Н.Н. Озерова), 12 корп. 2 (ГАУ РО СШ ДС Олимпийский), 14, 16 корп.1, 16 корп.3, 16/36, 17, 17 корп.1, 17 корп.2,17 к 3, 17г (МБДОУ Детский сад №25), 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 18 корп.3, 18 корп.4, 18 корп.5, 18 корп.6, 19, 19 корп.1, 19 корп.2, 19 корп.3, 20 корп.4, 20 корп.5, 20 корп.6;18 к 8,18 к 10, 18 к11, 18 к 12;



ул.Зубковой д. 20А (ГЕМОДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР), 19а (Ресторан Фортуна);

мкр. Олимпийский городок, строение 2а (МБДОУ Детский сад №37), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

ул. Олимпийский, д. 1а (ТЦ Олимпийский);

ул. Новоселов, д. 26/17 (ГБУ РО ГКБ №11);

ул. Советской Армии, д.17а (МБДОУ Детский сад №140), 19/9, 21; 19 к 1, 19 к 2;

ул. Тимакова, д. 20, 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 28, 28 корп.1, 30 корп.1, 34;

ул. Тимуровцев, д. 9 корп.3, 10, 11, 11 корп.1, 12/1;

д.Соколовка (все улицы);