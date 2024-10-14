MarkoFest: Рязань отметит новую страницу жизни обновленного ТРЦ «Марко Молл»

В субботу, 19 октября, обновленный рязанский ТРЦ «Марко Молл» принимает главное культурное событие октября–MarkoFest.

В этот день на любимой рязанцами площадке центра, который в начале октября сменил название и начал беспрецедентный по масштабам ребрендинг, будет много хорошей музыки. Здесь выступят музыканты разных направлений: кавер-группы «Таймерс» и «Юность», ансамбль «GliUccelli» Рязанской филармонии под руководством Сергея Оселковаи главный гость фэста – экс-солист группы «Премьер-министр» Питер Джейсон. Российские зрители знают исполнителя по многим хитам: «Девочка с севера», «Ты сделана из огня», «Восточная песня», «Черешневый закат 2.0», и «Оксаночка» – новой песней, выпущенной исполнителем в 2024 году.

Помимо музыкальной программы на MarkoFest будет создана эффектная фотозона для памятных снимков, которые украсят странички соцсетей гостей фестиваля. Для сладкоежек «Марко Молл» подготовит бесплатную сладкую вату, а самых маленьких гостей фестиваля ждет яркий аквагрим.

У всех посетителей фестиваля будет возможность принять участие в масштабном розыгрыше бытовой техники. Гости MarkoFest смогут стать обладателями телевизора, робота-пылесоса, стиральной машины, холодильника, Яндекс ТВ-Станции с Алисой, электрогриля–самых незаменимых помощников в современном быту. Для того, чтобы стать счастливым обладателем техники, необходимо совершить покупку на сумму от 500₽ в любом магазине ТРЦ (кроме продуктового гипермаркета «Магнит Экстра») и зарегистрировать чек на стойке информации, где участникам выдадут индивидуальный купон с номером. Шесть счастливых номеров станут известны в финале фестиваля.

А самые яркие моменты фестиваля можно будет увидеть не только на страницах «Марко Молл» в соцсетях – о них также расскажет и амбассадор «Марко Молл», победитель «Битвы блогеров» Анастасия Петрова.

MarkoFest: 19 октября, с 15:00 до 18:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях:

ВКонтакте https://vk.com/markomall Telegram https://t.me/markomall

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