«Мамулечка, надо сваливать»: туристы побежали с пляжей после взрывов в Крыму

Отдыхающие на пляжах возле Новофедоровки в Крыму устремились в бегство после ЧП на аэродроме Саки.

Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале Baza. На фоне видны поднимающиеся в небо темные клубы дыма.

«Мамулечка, надо сваливать отсюда!», — кричит одна из отдыхающих.

Кроме того, на видео слышны характерные хлопки, возможно, взрывов. Вместе с тем на пляже поднялся ветер.

Как рассказал РИА Новости источник в Минобороны, основной причиной инцидента рассматривают нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее в районе поселка Новофедоровка прогремели взрывы. Как сообщило министерство обороны, инцидент произошел из-за детонации авиационных боеприпасов, один человек погиб, еще пять, включая ребенка, попали в районную больницу.