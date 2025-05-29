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Новости России

МакSим рассказала, что пережила в коме: «Я была в параллельном мире»

Алексей Самохин
Фото: @t.me/marina_maksim
Новости России

МакSим рассказала, что пережила в коме: «Я была в параллельном мире»

Алексей Самохин

После долгого молчания певица МакSим впервые откровенно рассказала, что с ней происходило, когда она находилась в состоянии комы. Два месяца врачи боролись за её жизнь. В это время поклонники по всей стране молились за чудо — и оно случилось. Сейчас артистка снова на сцене и собирает полные залы, но этот путь оказался сложным.

В беседе со «СтарХитом» певица призналась: она не выпускала новых песен почти пять лет. Долгое время не могла писать — ни слова, ни звука. После перенесённой комы всё изменилось: взгляды на жизнь, отношения с близкими и собственное творчество. Первая песня, которую она решилась выпустить — «И правда» — содержит в себе личную историю, которую она долго не решалась рассказать.

«Я должна рассказать эту историю. Хоть и зарекалась. То, что я видела в коме, — это не сон. Это было другое. Я чувствовала, что умираю, хотя даже не думала, что всё так серьёзно. В больницу я пришла с мыслью, что „пролечат и отпустят“. А потом — ледяная вода, холод, ощущение покоя. И кто-то прошёл мимо и сказал: „Видать, молятся за неё“», — рассказала певица.

По её словам, она оказалась в параллельном мире, где всё было логичным продолжением земной жизни. Там не было страха. Были только чувства и образы. В какой-то момент к ней подошли люди в пальто и сказали: «С тобой ещё хотят проститься. Как только простишься — вернёшься. Пообещай». Марина пообещала — и вскоре очнулась.

Когда певица открыла глаза, она сразу поняла, что произошло. Все слышала, всё осознавала. Позднее врачи признались: не ожидали, что она сможет вернуться к нормальной жизни. Многие считали, что если и выйдет из комы — то в недееспособном состоянии.

Вернувшись, МакSим столкнулась с внутренним кризисом. Не понимала, зачем её вернули, в чём смысл. Но один звонок всё изменил. Она поговорила с человеком, который сделал всё, чтобы её спасти. И именно он, по её словам, должен был проститься, чтобы она смогла вернуться — как и пообещала.

Сейчас певица снова активно выступает. 3–4 концерта в месяц, полные ледовые дворцы. Люди плачут, дарят цветы, благодарят за возвращение. МакSим признаётся: до сих пор не может без эмоций смотреть в зал. Именно эта любовь помогла ей выжить.

Параллельно с концертами артистка развивает музыкальную школу, занимается воспитанием детей, пишет книгу и готовится к съёмкам фильма о своей жизни. Новая песня — только начало.

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