Любимов потребовал снизить стоимость «борщевого» набора»

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Во вторник, 27 июля, во время заседания правительства Рязанской области губернатор Любимов потребовал принять меры по снижению стоимости так называемого «борщевого» набора».

Глава региона отметил, что проблема роста цен на продукты актуальна не только в Рязанской области, но и для России в целом. В то же время «контролировать ценообразование просто волевым решением нельзя».

— Но есть другие инструменты, которые мы в праве и в состоянии эффективно использовать с тем, чтобы влиять на ситуацию, — подчеркнул Николай Любимов. — Нужны реально работающие меры по снижению стоимости так называемого «борщевого» набора».

Одна из них — увеличение торговых мест на ярмарках выходного дня. Сейчас в Рязанской области работает 88 площадок. Губернатор поручил следить, чтобы торговые места не пустовали, были задействованы. Торговать должны производители, а не перекупщики.

Также губернатор поручил организовать дополнительные площадки для ежедневной продажи местной продукции. При их создании необходимо учесть пожелания предпринимателей и населения.

Создание дополнительных мест для торговли поможет не только покупателям, но и малому бизнесу. Губернатор отметил, что такой формат торговли уже испробован, он показал свою востребованность как жителями, так и сельхозтоваропроизводителями, особенно в острый период пандемии, когда ярмарки выходного дня не работали.

Сейчас площадка, где торгуют местные производители, работает по будням у здания Минсельхоза Рязанской области в Рязани. Ассортимент товаров большой, живущим рядом рязанцам удобно покупать продукты.