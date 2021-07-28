Любимов поручил подготовиться к вхождению в программу догазификации

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В среду, 28 июля, Николай Любимов поручил оперативно подготовиться к вхождению в программу догазификации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй — до 2030 года. За доведение газопровода до участков будет отвечать единый оператор. Люди смогут заключать комплексный договор, что сократит сроки работ.

Некоторые граждане смогут получить стопроцентную компенсацию. Это касается тех людей, кто начал газификацию после поручения президента, но до принятия закона.

— Для ветеранов, отдельных категорий пенсионеров, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами стандартизируют стоимость минимального набора оборудования для подключения к газу. Он включает в себя счетчик, газоанализатор, котел, плиту, общей стоимостью 40 000 — 45 000 рублей, — говорится в сообщении.

Данная программа, по мнению губернатора Рязанской области, даст дополнительный стимул для развития сельских территорий.

— Регион должен оперативно и качественно подготовиться к вхождению в проект социальной газификации, которая очень важна для рязанцев. Потребности региона по количеству домовладений, а также сколько граждан имеют право на компенсацию, сколько нуждаются в поддержке при приобретении минимального набора оборудования, должны быть определены в кратчайшие сроки, – сказал Николай Любимов.

Глава региона поручил ответственным ведомствам произвести все расчеты и представить данные к концу этой недели. Уже с 1 августа начнут формировать списки.

Курировать проект будет зампред регионального Правительства Евгений Беленецкий.