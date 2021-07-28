Любимов поручил подготовиться к вхождению в программу догазификации

В среду, 28 июля, Николай Любимов поручил оперативно подготовиться к вхождению в программу догазификации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй — до 2030 года. За доведение газопровода до участков будет отвечать единый оператор. Люди смогут заключать комплексный договор, что сократит сроки работ.
Некоторые граждане смогут получить стопроцентную компенсацию. Это касается тех людей, кто начал газификацию после поручения президента, но до принятия закона.
Данная программа, по мнению губернатора Рязанской области, даст дополнительный стимул для развития сельских территорий.
Глава региона поручил ответственным ведомствам произвести все расчеты и представить данные к концу этой недели. Уже с 1 августа начнут формировать списки.
Курировать проект будет зампред регионального Правительства Евгений Беленецкий.