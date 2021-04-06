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Вторник, 6 апреля, 2021
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Любимов обратился к родителям после гибели подростка в центре Рязани

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов попросил рязанцев проговорить с детьми правила безопасного поведения на улицах, транспортных объектах, местах повышенного риска.

Во вторник, 6 апреля, на заседании правительства глава региона напомнил о трагедии в центре Рязани, когда подростка убило током на крыше поезда. Произошедшее губернатор назвал потрясением для всей Рязанской области.

– Подобные случаи не должны повториться вновь, – сказал он.

Любимов призвал родителей лучше контролировать детей. Руководителей различных служб – проверить безопасность на инфраструктурных объектах.

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