Куспиды — это границы между двумя знаками зодиака. Люди, родившиеся в период, когда Солнце переходит из одного знака в другой, могут сочетать в себе черты характера обоих знаков. Об этом пишет Wday.ru.

Многие астрологи считают куспиды мифом, но те, кто родился на острие знака, замечают, что классические гороскопы не всегда точно описывают их личность.

Вот несколько примеров куспидов и особенностей людей, родившихся в этот период:

Куспид Власти (Овен-Телец): 16–22 апреля

Люди, родившиеся в этот период, обладают решительностью и способностью быстро действовать в зависимости от обстоятельств. Их пылкость и страстность Овна сочетаются с непоколебимостью и устойчивостью Тельца, делая их прекрасными лидерами.

Куспид энергии (Телец-Близнецы): 17–23 мая

Эти люди любознательны, жизнелюбивы и умеют общаться. Они легко адаптируются к новым условиям, умны и стабильны. Их широкий кругозор и способность заводить полезные знакомства делают их успешными в различных сферах жизни.

Куспид Озарения (Рак-Лев): 19–25 июля

Сочетание сентиментального Рака и царственного Льва делает людей эмоциональными и способными с достоинством реагировать на эмоции других людей. Однако иногда они могут быть непредсказуемыми, переходя от спокойствия к агрессивности.

Преодоление этих противоречий в поведении и поиск баланса — одна из главных задач для людей, родившихся на острие знака Рак-Лев.

Куспид творчества — Лев-Дева (19–25 августа)

Люди, рождённые в этот период, — требовательные, страстные и харизматичные личности. Они обладают природным лидерством и добиваются успеха благодаря своему трудолюбию и амбициозности.

Уверенность Льва и педантичность Девы создают идеальное сочетание для направления творческой энергии на создание материальных благ. Они способны сочетать креатив и скрупулёзную монотонную работу, чтобы достичь своих целей.

Куспид равновесия — Дева-Весы (19–25 сентября)

Этот куспид символизирует стремление к прекрасному и поиск равновесия между фантазией и реальностью, между элегантностью и приземлённостью, надёжностью и ветреностью.

Люди, рождённые в этот период, больше других сосредоточены на внешней красоте людей и окружающего мира. Иногда это может создавать впечатление поверхностности, но на самом деле они являются прирождёнными дипломатами и практичными эстетами. Они способны создавать красоту повсюду: во внешности, в своём доме, в отношениях.

Куспид драмы — Весы-Скорпион (19–25 октября)

Люди, рождённые в этот период, обладают острым умом, напористостью и честностью. Они объективны, тщеславны, прямолинейны и критичны как к себе, так и к другим. Это яркие и сильные духом личности, которые порой слишком серьёзно относятся к жизни и слишком долго собираются с мыслями, когда нужно принять быстрое решение.

Однако они также склонны к авантюризму, сочетая в себе дипломатические навыки Весов с глубиной Скорпиона. Для них важно не уходить в заносчивость.

Куспид революции — Скорпион-Стрелец (18-24 ноября)

Люди, рожденные в период Скорпион-Стрелец, обладают страстным и склонным к приключениям характером. Они сочетают в себе силу и интенсивность Скорпиона с широким кругозором и стремлением к свободе Стрельца.

Эти люди — настоящие бунтари, которые не приемлют тиранию и иерархию. Они лучше всего проявляют себя, когда работают в одиночку.

Куспид пророчества — Стрелец-Козерог (18-24 декабря)

Люди, рожденные под знаком Стрельца-Козерога, обладают мудростью, творческим мышлением и амбициями. Они сочетают оптимизм Стрельца с практичностью Козерога.

Эти люди пользуются авторитетом в обществе, они дальновидны и решительны. Они четко видят желаемое будущее и неутомимо работают над его достижением для себя и тех, кого любят.

Куспид настойчивости: Козерог-Водолей (16-23 января)

Люди, рожденные в период Козерог-Водолей, решительны и жизнерадостны. Они сочетают в себе бунтарскую натуру Водолея с целеустремленностью Козерога.

Они стремятся к достижению своих внутренних целей и не боятся идти против течения.

Куспид чувствительности — Водолей-Рыбы (15-21 февраля)

Люди, рожденные в период Водолей-Рыбы, обладают энергией, направленной одновременно внутрь и наружу. Они пытаются познать мир со всех сторон и найти баланс между своим «я» и обществом.

Они должны научиться правильно и эффективно взаимодействовать с окружающими, не в ущерб развитию духовности.

Эти люди мечтательные и сострадательные, очень чувствительные, но сильные духом. Они сочетают в себе провидческие качества Водолея с эмпатией Рыб.

Им важно контролировать степень своего погружения в мечты и фантазии, чтобы не убегать от реальности надолго.

Куспид возрождения — Рыбы-Овен (17-23 марта)

Люди, рожденные в период Рыбы-Овен, находятся под влиянием двух энергий: чувствительности и мечтательности Рыб, смешанной с огненной страстностью и мощной волей Овна.

Это немыслимое сочетание активности и пассивности, склонности к фантазиям и бешеной деятельности, интуитивности и стремления к объективной оценке происходящего, частой смены настроений.

Если рожденные в этот период люди смогут соединить творческий дух Рыб со смелостью Овнов, обуздать свою импульсивность и правильно оценивать свои поступки и реакции, они достигнут всех поставленных целей.