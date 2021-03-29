7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Липчанина осудили на 8 лет за убитого и сброшенного в сливную яму зятя

Елена Лобанова

В Липецке мужчину осудили за убийство и сокрытие преступления. Обвиняемому дали 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Все произошло в июне 2020 года. Мужчина в ходе конфликта нанес своему зятю удар ножом  в область груди. От полученной травмы жертва скончалась на месте. Родной брат убитого попытался скрыть следы преступления. 

— Он закопал труп родственника на территории дома убийцы, а через пару дней вместе с обвиняемым откопал труп и скинул в сливную яму. О судьбе мужчины ничего не было известно более месяца, пока его мать не заявила о пропаже сына в полицию, — говорится в сообщении. 

Обвиняемый сначала хотел убедить суд, что это была самооборона. Однако доказательства указывали на другое. Родной брат убитого изначально полностью признал свою вину и дал показания. 

Первому подсудимому назначили наказание в виде 8 лет, второму — 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru