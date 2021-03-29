Липчанина осудили на 8 лет за убитого и сброшенного в сливную яму зятя

В Липецке мужчину осудили за убийство и сокрытие преступления. Обвиняемому дали 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло в июне 2020 года. Мужчина в ходе конфликта нанес своему зятю удар ножом в область груди. От полученной травмы жертва скончалась на месте. Родной брат убитого попытался скрыть следы преступления.

— Он закопал труп родственника на территории дома убийцы, а через пару дней вместе с обвиняемым откопал труп и скинул в сливную яму. О судьбе мужчины ничего не было известно более месяца, пока его мать не заявила о пропаже сына в полицию, — говорится в сообщении.

Обвиняемый сначала хотел убедить суд, что это была самооборона. Однако доказательства указывали на другое. Родной брат убитого изначально полностью признал свою вину и дал показания.

Первому подсудимому назначили наказание в виде 8 лет, второму — 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.