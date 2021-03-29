Липчанина осудили на 8 лет за убитого и сброшенного в сливную яму зятя

В Липецке мужчину осудили за убийство и сокрытие преступления. Обвиняемому дали 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Все произошло в июне 2020 года. Мужчина в ходе конфликта нанес своему зятю удар ножом в область груди. От полученной травмы жертва скончалась на месте. Родной брат убитого попытался скрыть следы преступления.
Обвиняемый сначала хотел убедить суд, что это была самооборона. Однако доказательства указывали на другое. Родной брат убитого изначально полностью признал свою вину и дал показания.
Первому подсудимому назначили наказание в виде 8 лет, второму — 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.