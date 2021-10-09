Липчан предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Жителям Липецкой области рассказали, как не стать жертвами нового способа мошенничества, пишут Вести-Липецк.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что злоумышленники начали звонить и представляться правоохранителями. Он просят собеседников прийти в отдел полиции, поскольку те якобы попались на крючок мошенников или же из-за возбужденного уголовного дела.

При этом они просят сообщить человека свои паспортные данные «для оформления пропуска».

По словам столкнувшихся с такой схемой липчан, собеседники оказывали на них эмоциональное давление, разговаривали на повышенных тонах и позволяли себе резкие высказывания.