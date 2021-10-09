6.4 C
Рязань
Суббота, 9 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Липчан предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Никита Брыкин
Липчан предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жителям Липецкой области рассказали, как не стать жертвами нового способа мошенничества, пишут Вести-Липецк.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что злоумышленники начали звонить и представляться правоохранителями. Он просят собеседников прийти в отдел полиции, поскольку те якобы попались на крючок мошенников или же из-за возбужденного уголовного дела.

При этом они просят сообщить человека свои паспортные данные «для оформления пропуска».

По словам столкнувшихся с такой схемой липчан, собеседники оказывали на них эмоциональное давление, разговаривали на повышенных тонах и позволяли себе резкие высказывания.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,704ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]