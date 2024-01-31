Летевший со стороны Рязани беспилотник рухнул в Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области упал беспилотник ВСУ, сообщает телеграм-канал «Ni Mash».
По данным источника, упавший БПЛА летел на малой высоте со стороны Рязани.
Объект заметили недалеко от дороги между сёлами Чернуха и Старые Ключищи. Взрыва при падении аппарата не случилось.
Позднее появилась информация о втором беспилотнике. Оба дрона подавлены средствами РЭБ. Сейчас место падения оцеплено, работают сапёры.
По данным SHOT, неподалёку от места падения объекта находится несколько НПЗ. Информация о пострадавших не поступала.