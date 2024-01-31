Среда, 31 января, 2024
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Летевший со стороны Рязани беспилотник рухнул в Нижегородской области

7info
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В Кстовском районе Нижегородской области упал беспилотник ВСУ, сообщает телеграм-канал «Ni Mash».

По данным источника, упавший БПЛА летел на малой высоте со стороны Рязани.

Объект заметили недалеко от дороги между сёлами Чернуха и Старые Ключищи. Взрыва при падении аппарата не случилось.

Позднее появилась информация о втором беспилотнике. Оба дрона подавлены средствами РЭБ. Сейчас место падения оцеплено, работают сапёры.

По данным SHOT, неподалёку от места падения объекта находится несколько НПЗ. Информация о пострадавших не поступала.

— Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, оба обезврежены системами РЭБ, — сообщает ТАСС.

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