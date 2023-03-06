ЛДПР помогает движению «Шьем для наших» в Рязанской области

ЛДПР помогает приблизить Победу, поддерживая швейбаты в разных российских регионах, в том числе в Рязанской области.

В России создано движение «Плечом к плечу», – объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться всех неравнодушных патриотов страны. Каждый участник движения сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

Леонид Слуцкий: «На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу»

Полгода назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Движение появилось как инициатива нескольких активистов, а сейчас объединяет женщин в 150 российских городах. Для участников специальной военной операции шьют нательное и термобельё, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы присоединились к движению после ухода их близких на фронт.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах России: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов партии под швейный цех. Идейной вдохновительницей проекта стала Элина Патыкова – популярный блогер из Перми. Элина записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как. Вместе с мужем она запустила Telegram канал «Шьем для наших». По её словам, люди очень активно включаются в проект.

Мастер-классы Элины Патыковой помогают женщинам без опыта сшить самое необходимое для фронта. Помощь солдатам доставляется адресно.

Леонид Слуцкий: «Мы, партия ЛДПР, помогаем тем, кто работает для фронта. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу»

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров – обычных людей, которые находят время и возможность помогать бойцам на фронте. Всех таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

Волонтёры Рязанской области в Telegram канале Шьём для наших Рязань! ZVO рассказывают о том, что удаётся сделать для наших бойцов в зоне спецоперации. В частности, рязанским ребятам передают тёплые вязаные носки, дизель-генераторы, носилки и продуктовые наборы.

Руководитель группы рязанских волонтёров Алина Васильевна Кирилюк рассказала о важности объединения для помощи фронту. По её словам, для приближения Победы необходимо работать всем вместе, рука об руку.

Алина Кирилюк: «Работы очень много: нашим бойцам на передовой требуются балаклавы, тёплые вязаные носки, подшлемники, маск-халаты, носилки и, конечно, продукты питания. Общероссийское движение швейбатов вносит существенный вклад в помощь фронту. Рязанское отделение «Шьём для наших» делает всё возможное, чтобы помочь нашим ребятам в зоне спецоперации. Работа кипит!»

Алина Кирилюк отметила, что благодаря помощи партии ЛДПР у рязанских волонтёров появился новый продукт – пятиточечник. Этот элемент тактического снаряжения не пропускает влагу, холод, грязь и просто необходим нашим бойцам.

ЛДПР также закупила для нужд фронта материал пенолон, на который у волонтёров не хватало средств. Теперь помощь отправится нашим ребятам в зону специальной операции.

Леонид Слуцкий: «Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора»

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. На ресурсе плечо-к-плечу.рф можно предложить свою помощь или попросить о ней.

Фото из Телеграм канала Шьём для наших Рязань! ZVO

Автор фото: Родион Севастьянов