Ларионов день: народные приметы 19 июня

19 июня – Ларионов день в народном календаре. Наши предки часто называли его Ларионом Пропольником. Эта дата хорошо подходит для работ в садах и огородах. Считалось, что труд привлечёт в дом удачу и богатство.
Для Ларионова дня есть запреты и традиции. Какие из них нельзя нарушать? К каким приметам стоит прислушаться?
Что нельзя и что можно делать в день Лариона Пропольника?
19 июня незамужним девушкам запрещается нюхать полевые травы. Если ослушаться этого завета, можно заработать проблемы с кожей.
В Ларионов день обязательно нужно полить растущие у дома цветы. Этот нехитрый обряд принесёт девушке очарование, от которого которого невозможно устоять. Ещё нужно избавиться от всех сорняков. Если не сделать этого именно сегодня, урожай в этом году не удастся.
Считалось плохим знаком мужу и жене вместе заниматься огородными делами. Это могло привести к затяжным ссорами. Не стоит 19 июня планировать дальнюю дорогу. На пути можно встретить преграды, которые негативно повлияют на вашу жизнь.
Ларионов день – неудачная дата для смены работы. Вас либо плохо примет коллектив, либо невзлюбит начальство. Лучше сделать так, чтобы первый рабочий день пришёлся на другую дату.
В праздник Лариона Пропольника откажитесь от сделок по покупке и продаже дома или квартиры. Вас могут обмануть.
Народные приметы 19 июня 2021 года
- На улице резко холодает к затяжной непогоде;
- Пчёлы роятся над цветущими растениями – к погожим дням;
- Если на Ларионов день стоит тёплая погода, быть урожаю хорошим;
- Полевые вьюнки тянутся к солнцу – быть в скором времени сильному дождю;
- Сильный ливень прошёл? Выходи на поиски грибов.