Ларионов день: народные приметы 19 июня

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19 июня – Ларионов день в народном календаре. Наши предки часто называли его Ларионом Пропольником. Эта дата хорошо подходит для работ в садах и огородах. Считалось, что труд привлечёт в дом удачу и богатство.

Для Ларионова дня есть запреты и традиции. Какие из них нельзя нарушать? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в день Лариона Пропольника?

19 июня незамужним девушкам запрещается нюхать полевые травы. Если ослушаться этого завета, можно заработать проблемы с кожей.

В Ларионов день обязательно нужно полить растущие у дома цветы. Этот нехитрый обряд принесёт девушке очарование, от которого которого невозможно устоять. Ещё нужно избавиться от всех сорняков. Если не сделать этого именно сегодня, урожай в этом году не удастся.

Считалось плохим знаком мужу и жене вместе заниматься огородными делами. Это могло привести к затяжным ссорами. Не стоит 19 июня планировать дальнюю дорогу. На пути можно встретить преграды, которые негативно повлияют на вашу жизнь.

Ларионов день – неудачная дата для смены работы. Вас либо плохо примет коллектив, либо невзлюбит начальство. Лучше сделать так, чтобы первый рабочий день пришёлся на другую дату.

В праздник Лариона Пропольника откажитесь от сделок по покупке и продаже дома или квартиры. Вас могут обмануть.

Народные приметы 19 июня 2021 года

На улице резко холодает к затяжной непогоде;

Пчёлы роятся над цветущими растениями – к погожим дням;

Если на Ларионов день стоит тёплая погода, быть урожаю хорошим;

Полевые вьюнки тянутся к солнцу – быть в скором времени сильному дождю;