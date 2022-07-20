Крупную плантацию конопли ликвидировали в Рязанском районе

Плантацию конопли обнаружили и ликвидировали в Рязанском районе.

Оперативники угрозыска выявили плантацию запрещённого растения в ходе операции «Мак-2022». Цель мероприятия – противодействие распространению растительных наркотиков. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Правоохранителям стало известно о причастности неработающего 33-летнего рязанца к незаконному обороту наркотиков. Мужчину задержали, а территорию его участка в садовом товариществе возле деревни Романцево обследовали.

В трёх теплицах находились 80 кустов высокосортовой конопли и горшки с рассадой. Урожай подозреваемый уже начал снимать. В доме нашли 277 граммов готовой марихуаны и свыше 11 килограммов конопли в стадии высушивания.

Выяснилось, что злоумышленник заказал по интернету за рубежом семена сортового каннабиса и устроил крупную плантацию.

Санкция статьи уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о культивировании наркосодержащих растений в крупном размере.

В УМВД подчеркнули, что операция «Мак-2022» продолжается.