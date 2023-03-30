Актриса Кристина Асмус попала в неприятную ситуацию на сцене в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой.

Инцидент произошел во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». Один из зрителей обматерил артистку, назвав ее женщиной легкого поведения.

«Не знаю, я не слышала. «У меня был секс на лестнице в этот момент», — написала Асмус в соцсетях.

По словам очевидцев, выкрик был отчетливо слышен в партере. Актриса решила не раздувать скандал.