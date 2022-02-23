«Крестьянка с бабочками» — шедевр Рязанского художественного музея

“Крестьянка с бабочками” Венецианова — жемчужина коллекции рязанского художественного музея.

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На три месяца этот шедевр покинул родные стены и выставлялся на персональной выставке «Алексей Веницианов — пространство, свет и тишина» в Третьяковской галерее.

На фоне золотых шелестящих колосьев хлебного поля изображена молодая крестьянка Тверской губернии.

Поза немножко напряжена — она словно боится спугнуть бабочек, которые присели на её правую руку.

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Художник обращается к удивительным колористическим отношениям.

Голубой, васильковый, белый,красный ассоциируются с летом и праздником и солнцем.

Сам мастер так определял характер своих работ:

— Никогда и ничего не изображать иначе, чем в натуре является и писать без примесей манеры какого-либо живописца.