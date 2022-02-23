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Среда, 23 февраля, 2022

«Крестьянка с бабочками» — шедевр Рязанского художественного музея

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«Крестьянка с бабочками» — шедевр Рязанского художественного музея

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“Крестьянка с бабочками” Венецианова — жемчужина коллекции рязанского художественного музея. 

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На три месяца этот шедевр покинул родные стены и выставлялся на персональной выставке «Алексей Веницианов — пространство, свет и тишина» в Третьяковской галерее. 

На фоне золотых шелестящих колосьев хлебного поля изображена молодая крестьянка Тверской губернии. 

Поза немножко напряжена — она словно боится спугнуть бабочек, которые присели на её правую руку. 

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Художник обращается к удивительным колористическим отношениям. 

Голубой, васильковый, белый,красный  ассоциируются с летом и праздником и солнцем. 

Сам мастер так определял характер своих работ: 

— Никогда и ничего не изображать иначе, чем в натуре является и писать без примесей манеры какого-либо живописца. 

"Крестьянка с бабочками" - шедевр Рязанского художественного музея
"Крестьянка с бабочками" - шедевр Рязанского художественного музея
"Крестьянка с бабочками" - шедевр Рязанского художественного музея
"Крестьянка с бабочками" - шедевр Рязанского художественного музея

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