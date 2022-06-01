Кремль пригласил на выставку «Профессор Рязанского края»

В Рязанском кремле откроется выставка «Профессор Рязанского края», приуроченная к 150-летию Д. Д. Солодовникова. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

Дмитрий Дмитриевич Солодовников (1872–1944) – известный исследователь и популяризатор отечественной истории, автор многочисленных изданий, в том числе для детей, посвященных Московскому царству, истории Рязанского края. Его книги, вышедшие свыше ста лет назад, не потеряли своей актуальности и продолжают переиздаваться.

Более 20 лет ученый проработал в Рязанском музее, занимая должность ученого секретаря и хранителя историко-бытового отдела. В научном архиве музея-заповедника хранится несколько десятков неопубликованных рукописей историка. Его научные разработки по топографии средневекового Переяславля Рязанского нисколько не устарели и по-прежнему широко представлены в музейных экспозициях.

На выставке, посвященной юбилею Д.Д. Солодовникова, будут представлены материалы, раскрывающие новые факты его биографии, обширной педагогической, научной и музейной деятельности. Значительная их часть демонстрируется впервые. Экспонаты музейных фондов дополняют документы Государственного архива Рязанской области и реликвии из семейного архива потомков историка.

Открытие выставки состоится в день рождения Д.Д. Солодовникова – 3 июня в 15.00 во Дворце Олега. Возрастные ограничения не указаны.