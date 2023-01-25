Среда, 25 января, 2023
Татьяна Проводина

Ковчег с частицей мощей Иоанна Предтечи прибыл в один из рязанских храмов

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Фото с официального сайта Рязанской епархии

Прихожане Крестовоздвиженского храма в Дашково-Песочне могут поклониться мощам Иоанна Предтечи. Ковчег со святыней встретили в храме 24 января. Об этом сообщается на официальном сайте Рязанской епархии.

Пророк и Креститель Господень, Иоанн Предтеча – один из самых почитаемых в Церкви святых. Ковчег был принесен в Рязань из Богословского монастыря. В день встречи частицы мощей Иоанна Предтечи в храме совершили молебен, после которого смог приложиться к мощам великого святого и обратиться к нему с молитвой или благодарностью.

Все желающие смогут поклониться святыне в Крестовоздвиженском храме до 14 февраля.

Храм по адресу: г. Рязань, ул. Васильевская, 1 (ул. Новосёлов, 47) открыт с 7 утра до 19 часов.

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