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Костромской застройщик оставил 20 семей без крыши над головой

Никита Брыкин
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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя костромской строительной организации, которого обвиняют в мошеннических действиях с причинением ущерба в особо крупном ущербе, пишет портал «Logos44.ru».

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах злоумышленник привлек на строительство дома на улице Береговой более 25 миллионов рублей, которые принадлежали 20 дольщикам. Однако стройка так и не была завершена.

Кроме того, костромич не исполнил обязательства перед несколькими организациями на поставку товаров и оказание услуг.

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