Костромские власти выделят по 30 тыс руб семьям с детьми, чьи отцы мобилизованы

Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился выделить по 30 тысяч рублей семьям мобилизованных жителей региона, в которых есть дети, сообщила обладминистрация.
Отмечается, что свое решение Ситников объявил резервистам в ходе посещения учебного полигона.
В своем Telegram-канале губернатор уточнил, что не имеет значения – живут ли супруги вместе или в разводе.
Администрация региона сообщает, что по поручению Ситникова органы социальной защиты совместно с военкоматами уже формируют списки семей, которым положена единоразовая выплата в 30 тысяч рублей.