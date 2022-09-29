Костромские власти выделят по 30 тыс руб семьям с детьми, чьи отцы мобилизованы

Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился выделить по 30 тысяч рублей семьям мобилизованных жителей региона, в которых есть дети, сообщила обладминистрация.

Отмечается, что свое решение Ситников объявил резервистам в ходе посещения учебного полигона.

«Мы сегодня такое решение приняли. Тем семьям, в которых есть дети, из областного бюджета выделяем по 30 тысяч рублей. У людей приостановлены трудовые контакты, они получили расчет. Помогаем, чтобы до первой зарплаты призывников в новом качестве поддержать семью», — отметил глава региона.

В своем Telegram-канале губернатор уточнил, что не имеет значения – живут ли супруги вместе или в разводе.

«Даже не деньги сегодня принципиально важны. Я хочу ко всем землякам обратиться. Мы с вами должны понимать, призыв на военную службу — это стресс, в первую очередь, для детей. Был папа рядом, водил за руку в школу, а теперь он должен уехать. Это тяжело. Я сейчас обращаюсь ко всем педагогическим работникам, возьмите, пожалуйста, под особую форму ведения этих детей. Чтобы было к ним самое доброе отношение», — сказал губернатор.

Администрация региона сообщает, что по поручению Ситникова органы социальной защиты совместно с военкоматами уже формируют списки семей, которым положена единоразовая выплата в 30 тысяч рублей.