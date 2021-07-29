Костромские улицы превратились в реки после дождя

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Жители Костромы массово жалуются на затопленные улицы после небольшого дождя, пишет портал «Kostroma.Today».

Костромичи столкнулись с этой проблемой на улицах Димитрова, Советской, Рябиновом проезде. По их мнению, виной всему ливневки, которые не справляются с водой.

В городской администрации отметили, что рабочие МУП «Костромагорводоканал» занимались улучшением водоотведения самых проблемных улиц для ликвидации подтопления.

В частности, в этом принимали участие пять человек и две единицы техники.