С 5 ноября в Липецке началась выдача бесплатных рецептов на лекарства от коронавируса

С 5 ноября в Липецкой области началась выдача бесплатных рецептов на лекарства от коронавируса. По закону, препараты могут получить люди с COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Об этом пишет региональный оперштаб.

Перечень лекарств разработан в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения РФ. Препараты уже закуплены и доставлены в аптеки ОГУП «Липецкфармация».

Кроме того, глава региональной администрации готовит документ на выделение средств на обеспечение бесплатными лекарствами для пациентов с подозрением на COVID-19. Помимо этого, данные выплаты пойдут для лечения больных с бессимптомными формами.

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Также Игорь Артамонов упомянул, что в область нужно дополнительно доставить антибиотики. За один только день в регион завезли 20 000 упаковок антибиотиков.