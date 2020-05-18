Минздрав Рязанской области: доплаты медикам рассчитаны по факту работы с больными коронавирусом

Стимулирующие доплаты медработникам перерассчитаны, исходя из самого факта работы с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
Доплата медработникам, непосредственно, участвующим в оказании медпомощи заразившимся, положена вне зависимости от должности. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, определяют главные врачи медицинских организаций.
Деньги уже получили около 3 тысяч тысяч медицинских работников в регионе, общая сумма выплат — более 80 млн рублей.
В минздраве работает горячая линия для медицинских работников, которые считают, что должны получить стимулирующие выплаты, но не получили. Тел. 8-915-610-89-05.
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