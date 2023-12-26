Концерт «Новогодний серпантин» прошёл в Рязанском дворце детского творчества

На сцене Рязанского городского Дворца детского творчества состоялся праздничный концерт «Новогодний серпантин».

Зрителей ждали добрые новогодние песни, зажигательные танцы, сказочные ведущие и, конечно, встреча с главным волшебником зимы Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой!

В программу были включены номера творческих коллективов Дворца.

Зрителей поздравила с наступающим Новым Годом начальник управления образования и молодежной политики администрации города Рязани Татьяна Сарычева.

Директор Дворца детского творчества Татьяна Пыжонкова сказала слова благодарности самым активным родителям детей, которые занимаются в коллективах Дворца и вручила Благодарственные письма за сотрудничество, активное участие в образовательном процессе, концертной и конкурсной деятельности.

Новогоднее настроение создали театр современного танца «Импульс» (педагог Орехова Е. Г.), ансамбль танца «Верес» (педагоги Шарова И.И., Мешихина Ю. Г.), ансамбль танца «Задоринка» (педагоги Присмотрова Е.В., Присмотров В.Л.), ансамбль «Русские узоры» (педагоги Кузнецов В.В., Кузнецова Н.А.), ансамбль «Вениз» (педагог Ломова Н.И.), ансамбль «Росинка» (педагог Гривкова Л.В.), студия эстрадного вокала «L-Kids Music» (педагог Никитина Л.Э.), хореографический коллектив «Своя КОМпания» (педагоги Кочеткова О. М., Нагаева М. С.), ТСК «Солнечные ритмы» (педагоги Турчанов И.Г., Шматов А.И.), студия эстрадного вокала «Новые голоса» (педагог Пономарева Е.В.), театр — студия «Экспромт» (педагоги Коробкова Т.Я., Блажилин А.В.).