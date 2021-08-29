Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани

В пятницу, 27 августа, комиссия, в которую вошли чиновники, депутаты, представители подрядчика и общественности приняла отремонтированные дворы в Московском районе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Дворы отремонтировали на деньги, которые были дополнительно выделены по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова.

У дома № 10 на улице Крупской подрядчик завершил ремонт раньше срока, претензий к качеству работ не было. Во дворе отремонтировали дорогу и тротуар, сделали подъезд к дворовой территории.

У дома № 2 корпус 1 на улице Юбилейной отремонтировали дорогу, тротуары, установили бортовой камень, сделали ремонт входной группы. Также отремонтирован тротуар вдоль 6-го Коломенского проезда.

Здесь выявлены мелкие недочёты: рабочие не убрали мусор, необходимо ликвидировать подлом на тротуаре.