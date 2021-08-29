17.1 C
Рязань
Воскресенье, 29 августа, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани

7info
Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 27 августа, комиссия, в которую вошли чиновники, депутаты, представители подрядчика и общественности приняла отремонтированные дворы в Московском районе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Дворы отремонтировали на деньги, которые были дополнительно выделены по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова.

У дома № 10 на улице Крупской подрядчик завершил ремонт раньше срока, претензий к качеству работ не было. Во дворе отремонтировали дорогу и тротуар, сделали подъезд к дворовой территории.

У дома № 2 корпус 1 на улице Юбилейной отремонтировали дорогу, тротуары, установили бортовой камень, сделали ремонт входной группы. Также отремонтирован тротуар вдоль 6-го Коломенского проезда.

Здесь выявлены мелкие недочёты: рабочие не убрали мусор, необходимо ликвидировать подлом на тротуаре.

  • Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани
  • Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани
  • Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани
  • Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани
  • Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани
  • Комиссия приняла ремонт дворов в Московском районе Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]