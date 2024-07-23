Командиром отдельного специализированного батальона рязанской Госавтоинспекции стал Валерий Бирюков

Майор Валерий Бирюков назначен новым командиром отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее Валерий Бирюков замещал должность заместителя командира того же батальона. На новую должность его назначили приказом начальника УМВД России по Рязанской области.

Отмечается, что предыдущий командир покинул свой пост в связи с назначением на вышестоящую должность в Госавтоинспекции УМВД.

Начальник УРЛС УМВД отметил, что Валерий Бирюков имеет большой опыт работы по линии деятельности Госавтоинспекции.