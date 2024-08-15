Командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске резервов ВСУ в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют переброску своих резервов в Курскую область. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Алаудинова, украинские подразделения снимаются с других фронтов для наращивания сил на этом направлении.

В эфире «России 24» Алаудинов отметил, что в настоящее время в Курскую область было переброшено около 12 тысяч человек.

«Снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают», — добавил он.