Четверг, 15 августа, 2024

Командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске резервов ВСУ в Курскую область

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют переброску своих резервов в Курскую область. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам Алаудинова, украинские подразделения снимаются с других фронтов для наращивания сил на этом направлении.

В эфире «России 24» Алаудинов отметил, что в настоящее время в Курскую область было переброшено около 12 тысяч человек.

«Снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают», — добавил он.

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