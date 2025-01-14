Знакомые и коллеги опознали извращенца, который снимает штаны и нападает на женщин в Екатеринбурге, пишет E1.RU.
Злоумышленником оказался 53-летний Вячеслав В., который много лет работает инструктором в автошколах. На днях он, предположительно, приставал к женщине возле № 35 на улице Санаторной. Мужчина снял штаны и стал мастурбировать, предлагая ей за просмотр «представления» тысячу рублей.
По его словам, ранее у него была жена, но пара развелась. У мужчины есть двое взрослых сыновей.
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По данным издания, в августе прошлого года эксгибиционист удовлетворял себя на глазах у прохожих в дендропарке напротив «Гринвича».
В полиции Екатеринбурга сообщили, что разыскивают нападавшего.