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Суббота, 3 апреля, 2021
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Количество бригад для ямочного ремонта дорог в Рязани увеличили в несколько раз — Любимов

Елена Лобанова

В понедельник, 29 марта, Николай Любимов заявил, что количество бригад для ямочного ремонта дорог в Рязани увеличили в несколько раз. 

По его словам, меньше чем за неделю удалось привести в порядок 3 000 квадратных метров. Ранее в день заделывали лишь 100 квадратных метров. 

— Надо как можно быстрее снять справедливое недовольство людей, убрав ямы, и начинать полноценный комплексный ремонт дорог, – сказал Николай Любимов.

О проделанной работе отчитался губернатору министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов. Он рассказал, что в 2020 году все работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнены в полном объеме. 

— На эти цели направили свыше 464 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 17-ти муниципалитетах благоустроили 29 общественных и 20 дворовых территорий. В 2021 году мы запланировали работы на еще 26 и 14 объектах соответственно, — подчеркнул Устинов. 

Николай Любимов напомнил, что в настоящее время внедряется новая форма отбора проектов по формирования комфортной городской среды. 

Так, 26 апреля на платформе обратной связи стартует голосование за благоустройство общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2022 году. Они запланированы в 12 муниципалитетах.

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