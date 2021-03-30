Количество бригад для ямочного ремонта дорог в Рязани увеличили в несколько раз — Любимов

В понедельник, 29 марта, Николай Любимов заявил, что количество бригад для ямочного ремонта дорог в Рязани увеличили в несколько раз.
По его словам, меньше чем за неделю удалось привести в порядок 3 000 квадратных метров. Ранее в день заделывали лишь 100 квадратных метров.
О проделанной работе отчитался губернатору министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов. Он рассказал, что в 2020 году все работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнены в полном объеме.
Николай Любимов напомнил, что в настоящее время внедряется новая форма отбора проектов по формирования комфортной городской среды.
Так, 26 апреля на платформе обратной связи стартует голосование за благоустройство общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2022 году. Они запланированы в 12 муниципалитетах.