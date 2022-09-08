Коалиция НКО «Забота рядом», Фонд Тимченко и Фонд «Хорошие истории» открыли очередной Конкурс социальных мини-проектов сфере заботы о пожилых людях. Заявки на участие принимаются до 25 сентября 2022 года.

В фокусе конкурса – мини проекты по выявлению нуждающихся в заботе пожилых людей и организация заботы о них; забота в семье и проекты поддержки ухаживающих родственников; практики профессионального патронажа; соседская забота; добровольческие инициативы; профилактика жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым людям; проекты по созданию благоприятной общественной среды для старших; внедрение успешных практик конкурса «Ближний круг» на своих территориях.

Многие из вас уже принимали участие в аналогичном конкурсе прошлого года. Тем, кто узнаёт о нем впервые или не успел подать заявку в прошлом году, рекомендуем посмотреть материал о Конкурсе социальных мини-проектов сфере заботы о пожилых людях – 2021 в дайджесте №10 (ноябрь 2021 года).

С положением о конкурсе социальных мини-проектов сфере заботы о пожилых людях можно ознакомиться здесь.