Клиенты Почты России в Рязанской области в этом году на 10% чаще стали пользоваться услугой «Лёгкий возврат»

С начала 2022 г. жители Рязанской области более 2 500 раз воспользовались услугой Почты России «Лёгкий возврат». Популярность сервиса выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Покупатель бесплатно и быстро может вернуть не подошедший ему товар обратно в интернет-магазин из любого почтового отделения. Единственное условие – продавец должен пользоваться услугой Почты России «Лёгкий возврат». Когда покупатель оформляет заказ, интернет-магазин сообщает ему о возможности вернуть товар и сроках, когда это можно сделать.

Для возврата понадобится только трек-номер заказа. То есть можно обойтись без чека и паспорта. Упрощённая процедура занимает не больше одной минуты.

Возвратный трек-номер формируется через личный кабинет на сайте сервиса. Услуга представляет интерес для интернет-магазинов: увеличивается количество потенциальных покупателей и лояльность постоянных клиентов, растёт средний чек и частота заказов, потому что покупатель больше не боится приобретать товар дистанционно.

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