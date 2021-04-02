Католическая Пасха 2021: ягнёнок, яичная лотерея, быки, поджог в церкви и многое другое

В ближайшее воскресенье католики планеты Земля будут отмечать главный церковный праздник – Пасху.

Современная церковная традиция определяет дату Пасхи так: используется лунно-солнечный календарь, поэтому праздник ежегодно приходится на разные даты. Его отмечают после весеннего равноденствия 20 марта и 1-го полнолуния после него. Пасха всегда приходится на воскресенье. Католики используют григорианский календарь, православные – юлианский. Календари отличаются, а методика определения праздничной даты одинакова, поэтому Пасха отмечается в разные числа, а иногда и месяцы, но всегда в воскресенье. Православные христиане будут в 2021 году отмечать Пасху 2 мая, а католики 4 апреля.

Как готовятся к этому празднику во Франции и в чём отличие католической Пасхи рассказали в своём эфире блогеры @maroussia_guide и @exfrance.

Во Франции государственные праздники совпадают с церковными, поэтому на Пасху всегда «маленькие каникулы». В этот период отдыхают не только взрослые. У французских школьников сейчас тоже наступает каникулярная пора. Логичные французы равномерно распределяют начало каникул по регионам, чтобы избежать пробок на дорогах и обеспечить относительно свободный транспортный поток – подавляющее большинство горожан уезжает в эти дни за город.

До восшествия на престол Наполеона вся пасхальная неделя была нерабочей, но великий император в 1801 году отменил установленное правило, оставив выходным только понедельник после Пасхи, и объяснил своё решение тем, что французам необходимо прийти в себя после воскресного обильного пасхального стола.

Так что же является основным блюдом Пасхи во Франции?

Традиционно в этот день французы готовят ягнёнка в прованских травах. Часто собираются несколькими семьями, арендуют вертел и покупают целого барана. Интересно, что у вертела электрический моторчик, поэтому его не обязательно переворачивать в ручном режиме. Такая функция осталась исключительно для атмосферных фотографий.

В качестве десерта на Пасху предлагается закруглённая сдобная косичка, украшенная фруктами, которая называется бриошь.

С пятницы до воскресенья в храмах прекращается колокольный звон и когда дети задают вопрос, почему не звонят колокола, то взрослые говорят, что они улетели в Рим и понесли туда яйца, чтобы осветить их.

В воскресенье яйца разбрасывают по всему дому для того, чтобы маленькие дети их искали. Для ребятни в этот день придумано множество «яичных» развлечений.

Куриные яйца во Франции не красят. Их, начиная с 18 века, заменяют шоколадные в красивых пасхальных обёртках. А сырые яйца в этот день используются активно в детских играх. Их катают с горки, разбивают об лбы друг друга, короче делают всё что угодно, только не употребляют в пищу.

В ассортименте магазинов католической Европы в целом, и Франции в частности уже месяц присутствует в огромном количестве пасхальный декор. Больше всего в этот период зарабатывают мясные и кондитерские лавки.

Если аналогом пальмовой ветви в России является ветка вербы, то во французских храмах в воскресенье, предшествующее Пасхе, раздают веточки оливы.

Многие города в этот день отмечают праздник грандиозными культурными мероприятиями. Так, например, в Арле, в этот день, проходят игрища с быками. Быки шествуют по городу в сопровождении пастухов на белых конях.

А на Корсике готовят омлет из 15-ти тысяч яиц. Традицию заложил Наполеон, который «обалдев» от вкуса данного блюда, приказал накормить таким же всех корсиканцев.

В настоящее время такой омлет готовят 40 поваров.

В Эльзасе до сих пор церковь не отделена от государства и принимает активное участие в управлении. На Пасху устраиваются грандиозные ярмарки – пиво льётся рекой, идёт бойкая торговля сувенирами.

А в Марселе проходит гранд — блошиный пасхальный рынок.

Интересная азартная пасхальная игра – яичная лотерея. Она проводится местными булочными и кондитерскими. Участие стоит 2-3 евро, а победным трофеем является шоколадное 2-3 килограммовое яйцо.

Также французы изготавливают из шоколадных яиц невероятные скульптуры и украшают ими витрины магазинов, отелей, ресторанов.

В Италии в день Воскресения Христова во Флоренции происходит чудо.

Его подробно описывает в своём блоге Татьяна Горина – @yourflorenceguide – соведущая одной из передач Жанны Бадоевой «Жизнь других».

Каждый год в день Воскресения Христова в городе творится невероятное действо. Корни его уходят в XI век.

Флорентийцы с любовью называют ее i’Brindellone.

Утром Пасхального воскресенья белые волы везут ее к собору Санта-Мария-дель-Фьоре. От повозки к алтарю протягивают канат, и в 11:00 огненная “голубка” вылетает из храма, зажигает огни повозки и возвращается назад под ликование толпы.

Видео пиротехнического чуда вы увидите в галерее инстаграма Татьяны Гориной. Обязательно посмотрите – это впечатляющее зрелище!