Катастрофы и бедствия: метеоролог предупредил о последствиях рекордов погоды

2025 год станет одним из пяти самых жарких в истории наблюдений, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура на планете продолжает расти из-за выбросов парниковых газов и тепла, выделяемого океанами.

Остановить этот процесс пока не удаётся. Последствия изменений уже заметны — таяние льдов может привести к глобальным климатическим сдвигам.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Абзацем» отметил, что таяние льдов провоцирует новые проблемы. В одних регионах наблюдается засуха, тогда как в других возможны разрушительные катаклизмы.

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Из-за этих изменений учёным становится сложнее прогнозировать силу и место возникновения стихийных бедствий.

«Глобальные климатические изменения происходили на протяжении всей истории Земли. Бывали периоды резких перемен, но столь стремительного изменения климатических параметров, как за последние 50 лет, раньше не наблюдалось. За полвека глобальная температура выросла на полтора градуса. О чём это говорит? О том, что экстремальные погодные явления становятся интенсивнее и всё чаще приводят к катастрофам — наводнениям, торнадо, ураганам. Эти процессы влияют не только на климатические зоны, но и на миграцию животных», — объяснил Шувалов.

По его словам, климатические сдвиги могут привести к появлению опасных насекомых в регионах, где их раньше не было. Это, в свою очередь, грозит снижением кормовой базы как для животных, так и для людей. Пока учёные не нашли способов остановить этот процесс.

«Рано или поздно климат в средних широтах России станет теплее. Южные, порой опасные, виды насекомых начнут переселяться в умеренные широты. Засухи в зерновых районах, где выращиваются продукты питания, будут случаться всё чаще. Вечная мерзлота начнёт таять, что ударит по нефтедобыче. Компенсировать выбросы парниковых газов к 2060 году не удастся. Рост температуры продлится до середины XXII века, но предсказать, будет ли этот процесс ускоряться, крайне сложно. В любом случае человечеству придётся адаптироваться», — подытожил эксперт.

На климатические изменения влияют не только глобальные процессы, но и локальные катаклизмы. В Антарктиде испанские учёные зафиксировали масштабные выбросы метана — протяжённостью до 700 метров и шириной до 70 метров.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов объяснил, что метан в недрах Антарктиды образуется из-за разложения органических остатков и деятельности микроорганизмов. При низких температурах он может соединяться с водой, образуя метангидраты. Однако при глобальном потеплении эти соединения теряют стабильность и выделяют метан в атмосферу, что может привести к необратимому повышению температуры на Земле.

К 2050 году снег в России может стать редкостью. По прогнозу Шувалова, к середине XXI века зимы станут ещё мягче, а лето — жарче и продолжительнее. При этом природные катаклизмы будут происходить всё чаще, подчеркнул он.