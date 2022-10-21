Пятница, 21 октября, 2022
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Касимовец получил реальный срок за миллионный долг по алиментам

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Фото СУ СКР по Рязанской области

Житель Касимова получил реальный срок за то, что не выплачивал алименты. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина с января по июль не выплачивал средства на содержание несовершеннолетних детей, тем самым нарушая решение суда. Общая сумма задолженности по алиментам на июль 2022 года составила более 1 млн руб.

Приговором суда уроженец Касимова признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Решение суда не вступило в законную силу.

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