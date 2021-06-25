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Пятница, 25 июня, 2021
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Касимовца осудили за езду в пьяном виде и насилие над полицейскими

7info7
Касимовца осудили за езду в пьяном виде и насилие над полицейскими
Фото: Pixabay
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Касимовца осудили за управление автомобилем в пьяном виде и насилие над полицейскими, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Судом и следствием установлено, что 3 октября 2020 года 29-летний житель Касимова сел за руль в нетрезвом виде. До этого его уже привлекали к административной ответственности за это правонарушение. Когда полицейские попытались остановить пьяного водителя, он прибавил скорость. Поймать нарушителя удалось около его дома. Мужчина вёл себя агрессивно, отказывался предъявлять документы. Его доставили в полицию. Выражая своё недовольство действиями правоохранителей, обвиняемый применил в отношении одного из них насилие.

А 10 декабря касимовец, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил в голову сотрудника полиции, который приехал утихомирить дебошира.

С учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, полного признания вины, а также наличия у виновного двух малолетних детей, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Осужденный также лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев, — говорится в сообщении.

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