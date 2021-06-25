Касимовца осудили за езду в пьяном виде и насилие над полицейскими

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Касимовца осудили за управление автомобилем в пьяном виде и насилие над полицейскими, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Судом и следствием установлено, что 3 октября 2020 года 29-летний житель Касимова сел за руль в нетрезвом виде. До этого его уже привлекали к административной ответственности за это правонарушение. Когда полицейские попытались остановить пьяного водителя, он прибавил скорость. Поймать нарушителя удалось около его дома. Мужчина вёл себя агрессивно, отказывался предъявлять документы. Его доставили в полицию. Выражая своё недовольство действиями правоохранителей, обвиняемый применил в отношении одного из них насилие.

А 10 декабря касимовец, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил в голову сотрудника полиции, который приехал утихомирить дебошира.