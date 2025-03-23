Карельская отшельница подробно описала будущее России: прокормим и себя, и других

Известная карельская отшельница Людмила Ивашова поделилась своим взглядом на будущее России. Свой прогноз она обнародовала журналистам программы «Прямой эфир». Её предсказания полны уверенности и оптимизма. И это несмотря на все те невзгоды, которые нашей стране пришлось пережить в последние годы…

Ивашова говорит: будущее страны перед ней преярким и процветающим. Россия имеет огромный природный потенциал, обширные сельскохозяйственные земли и крупные запасы полезных ископаемых. Это укрепит экономику и позволит стране фактически прокормить не только себя, но и другие государства.

Людмила Ивашова, кадр с сайта smotrim.ru

Отшельница уверена, что российская наука и технологии совершат значительный прорыв. В будущем отечественные учёные выйдут на мировой уровень, а зарубежные специалисты станут обращаться в Россию за знаниями и опытом. Медицина, согласно её прогнозам, достигнет новых высот, и ещё больше людей приедут в страну, чтобы воспользоваться её достижениями.

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Несмотря на существующие трудности, карельская отшельница в итоге видит Россию сильным государством. Женщина подчёркивает, что в последние годы страна немного ослабла. Уж слишком много физических и духовных сил утратил наш народ. Но для возрождения России важно укрепить дух народа – именно внутренняя сила станет основой прочности нации. Также, по мнению Людмилы Алексеевны, в стране значительно вырастет рождаемость.