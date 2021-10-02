Кардиолог назвал «неправильные» продукты, вызывающие гипертонию

Злоупотребление пищей с высоким содержанием соли и полуфабрикатами может стать причиной гипертонии, заявил «Парламентской газетой» врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

Специалист подчеркнул, что чаще всего речь идет о наиболее дешевых продуктах.

«Сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени», — перечислил Иванов.

Также медик посоветовал отказаться от еды, в составе которой есть жиры животного происхождения. Наконец, он рекомендует исключить из рациона «быстрые» углеводы, провоцирующие сахарный диабет второго типа.