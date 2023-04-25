spot_img
Вторник, 25 апреля, 2023

Капитальный ремонт дороги Шацк – Моршанск в Рязанской области начнётся в 2024 году

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik
Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Дорогу Шацк – Моршанск начнут капитально ремонтировать в следующем году. Об этом сообщил глава минтранса Рязанской области Павел Супрун на заседании регионального правительства.

По словам министра, в 2023 году планируется подготовить проектно-сметную документацию. По поручению губернатора совместно с главой Росавтодора объект включён в 5-летнюю программу капремонта.

Павел Супрун: «Протяжённость дороги – 28 километров, необходим капитальный ремонт. Работы будем выполнять поэтапно. Первый этап запланирован на 2024-2025 годы»

Речь идёт о 20-километровом участке дороги от границы с Тамбовской областью в сторону Шацка.

Павел Супрун отметил, что в этом году покрытие будет поддерживаться ямочным ремонтом.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации