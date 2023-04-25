Капитальный ремонт дороги Шацк – Моршанск в Рязанской области начнётся в 2024 году

Дорогу Шацк – Моршанск начнут капитально ремонтировать в следующем году. Об этом сообщил глава минтранса Рязанской области Павел Супрун на заседании регионального правительства.
По словам министра, в 2023 году планируется подготовить проектно-сметную документацию. По поручению губернатора совместно с главой Росавтодора объект включён в 5-летнюю программу капремонта.
Речь идёт о 20-километровом участке дороги от границы с Тамбовской областью в сторону Шацка.
Павел Супрун отметил, что в этом году покрытие будет поддерживаться ямочным ремонтом.
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