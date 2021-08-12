Камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве

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Депутат-миллиардер с Камчатки признался в убийстве мужчины. Игорь Редькин уверяет, что все вышло случайно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 2 августа в поселке Озерновский. По словам депутата, к нему обращались жители поселка с просьбой отпугнуть медведей, что начали заходить на территорию людей. В районе свалки за чертой населенного пункта мужчина якобы увидел хищника и выстрелил в него.

— На улице уже было темно и практически ничего не видно. Потом стало известно, что в том месте нашли застреленным местного жителя. Спустя неделю Редькин сам пришел в полицию и сознался в произошедшем, — говорится в сообщении.

Депутат уверяет, что убийство было случайным. Однако местные жители рассказали, что в тот вечер видели мужчину пьяным. По их словам, он приехал к ним на дорогом вездеходе, выстрелил и уехал.

Суд отправил депутата под домашний арест на два месяца.

Игорь Редькин держит крупнейшую компанию по переработке рыбы и является одним из самых богатых людей на Камчатке.