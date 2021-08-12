Камчатский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве

Депутат-миллиардер с Камчатки признался в убийстве мужчины. Игорь Редькин уверяет, что все вышло случайно. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Все произошло 2 августа в поселке Озерновский. По словам депутата, к нему обращались жители поселка с просьбой отпугнуть медведей, что начали заходить на территорию людей. В районе свалки за чертой населенного пункта мужчина якобы увидел хищника и выстрелил в него.
Депутат уверяет, что убийство было случайным. Однако местные жители рассказали, что в тот вечер видели мужчину пьяным. По их словам, он приехал к ним на дорогом вездеходе, выстрелил и уехал.
Суд отправил депутата под домашний арест на два месяца.
Игорь Редькин держит крупнейшую компанию по переработке рыбы и является одним из самых богатых людей на Камчатке.