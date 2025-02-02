Праздник 3 февраля: день памяти Максима Грека

3 февраля в народной традиции Максимов день. Это дата, когда православные вспоминают Максима Грека, известного религиозного деятеля и переводчика. Но в народных умах это не просто церковный праздник. Это день, овеянный народными приметами и традициями, связанными с семейным благополучием и защитой от злых сил. История 3 февраля не ограничивается только народными верованиями. Этот день знаменует собой и выдающиеся достижения человечества в освоении космоса, тревожные страницы российской истории и триумфальные победы в Великой Отечественной войне.

Максимов день 3 февраля: традиции и приметы

Праздник Максимов день, также известный как Максим Утешитель, отмечается 3 февраля. В этот день православные вспоминают Максима Грека, известного религиозного публициста и переводчика. Его первой значимой работой стало перевод Псалтыри на русский язык.

В этот день принято вспоминать людей, которые когда-либо оказали помощь. Раньше существовал обычай: супруги соединяли руки, выходили на улицу, в сад или огород и совместно очищали деревья от снега. Этот обряд считался залогом семейного счастья. Одинокие девушки в этот праздник делились хлебом с другим человеком, чтобы вскоре встретить подходящего супруга.

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Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя давать в долг соль, так как это может привести к утратам счастья и достатка

Не оставлять домашних или гостей голодными

Не покидать дом после захода солнца и не посещать незнакомые места в одиночку

Приметы на 3 февраля

Чистое небо на Максимов день предвещает плохой урожай летом

Яркая заря или насыщенный красный закат означают скорые морозы

Бледное небо предвещает снежную погоду

Советская станция «Луна-9» первая в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Луны

Первая попытка Совета по высадке на Луну состоялась в январе 1963 года, но она потерпела неудачу. До 1966 года было ещё несколько неудачных экспедиций.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-9» была запущена в околоземную орбиту 31 января 1966 года с космодрома Байконур с помощью ракеты «Молния-М».

Конструкция «Луна-9» включала спускаемый аппарат, секции с научным оборудованием и двигатель для корректировки и торможения при приземлении. Масса станции составляла 1583 килограмма, а её длина – 2,7 метра.

3 февраля она успешно приземлилась в районе Океана Бурь, проработав 75 часов. За этот период «Луна-9» передала на Землю фотопанораму лунной поверхности и провела семь сеансов радиосвязи для передачи научных данных.

Иван Грозный учредил опричнину

В XV веке Иван Грозный учредил опричнину, что ознаменовало начало семилетнего периода государственного террора. Опричные войска, известные как «государевы люди», изначально насчитывали тысячу человек, но позже их число увеличилось. На содержание опричнины были выделены около 20 городов, в числе которых были Москва, Суздаль и Козельск, а центром стал Александровская слобода. За время существования опричнины в результате репрессий пострадало около 4,5 тысяч человек.

В ходе Великой Отечественной войны была завершена Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

В ходе Великой Отечественной войны завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция, начавшаяся 12 января 1945 года. Она была проведена силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов с поддержкой 2-го и 4-го Белорусских фронтов. Общее количество задействованных составляло более 2,2 миллиона человек, 36 436 орудий и 7049 танков. Противостояла советским войскам немецкая группа армий «Центр» с примерно 560 тысячами солдат и офицеров. За 23 дня советские войска освободили почти всю территорию Польши и значительную часть Чехословакии, захватив плацдарм на Одере для последующего наступления на Берлин.